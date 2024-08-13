Ayvalık'tan Midilli Adası'na yasa dışı geçiş girişimi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ayvalık'tan Midilli Adası'na yasa dışı geçiş girişimi

Ayvalık\'tan Midilli Adası\'na yasa dışı geçiş girişimi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na yasa dışı yollardan lastik bot ile geçmek isteyen 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

13.08.2024 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na yasa dışı yollardan lastik bot ile geçmek isteyen 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Midilli Adası, Yunanistan, Ayvalık, Göçmen, Çocuk, Sahil Güvenlik, Göçmenler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'tan Midilli Adası'na yasa dışı geçiş girişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
22:13 Saldırıyı canlı yayınladı İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı Saldırıyı canlı yayınladı! İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakladı
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi AK Parti’den iddialara yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi? AK Parti'den iddialara yanıt
15:44 Volkan Demirel’den Mourinho’ya transfer önerisi Volkan Demirel'den Mourinho'ya transfer önerisi
15:35 Düğünde sinirlendiği çocuğunu yere vurdu Düğünde sinirlendiği çocuğunu yere vurdu
15:22 Baba ile oğul birbirine girdi Öfkeli evlat kahvaltı sofrasını kana buladı Baba ile oğul birbirine girdi! Öfkeli evlat kahvaltı sofrasını kana buladı
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 09:38:30. #1.11#
SON DAKİKA: Ayvalık'tan Midilli Adası'na yasa dışı geçiş girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement