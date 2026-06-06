Azak Denizi'nde İHA Saldırısı: 4 Azerbaycan Vatandaşı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Azak Denizi'nde İHA Saldırısı: 4 Azerbaycan Vatandaşı Hayatını Kaybetti

06.06.2026 19:46
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azak Denizi'nde iki gemiye düzenlenen İHA saldırısında 4 ölüm ve 4 yaralanma yaşandığını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azak Denizi'nde iki yük gemisine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan Azerbaycan vatandaşlarının sayısı ile kimliklerinin netleştiğini açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran tarihinde Azak Denizi'nde gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırıları sonucunda "Natra" ve "Zirkon" adlı yük gemilerinde hayatını kaybeden ve yaralanan Azerbaycan vatandaşlarının sayısı ve kimlikleri netleştirildi.

Açıklamada, güncel bilgilere göre gemilerde bulunan toplam 25 Azerbaycan vatandaşından 4'ünün hayatını kaybettiği, 4'ünün yaralandığı bildirildi. İlk açıklamalarda hayatını kaybettiği belirtilen bir kişinin ise Azerbaycan vatandaşı ya da Azerbaycan kökenli değil, Rusya vatandaşı olduğu tespit edildi.

"Natra" gemisinde hayatını kaybeden vatandaşlardan 49 yaşındaki Recep Ahadov ve Muhammed Aliyev'in 29 cenazelerine ulaşıldı. Cenazelerin Azerbaycan'a gönderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Diğer 2 vatandaşın bulunduğu "Zirkon" gemisinin ise patlama riski nedeniyle saldırının gerçekleştiği bölgede güvenlik amacıyla tutulduğu ve geminin limana çekilmesi için Rus kurtarma ekiplerinin çalışma yürüttüğü ifade edildi.

Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2 kişinin durumu hakkında net bilginin paylaşılacağı belirtildi. Rusya'nın Yeysk Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan 28 yaşındaki Samid İbadzade ile Reşad Medetkhanov'un taburcu edildiği, 23 yaşındaki Emin Valehov ile 26 yaşındaki Namiq Cafarli'nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve kısa süre içinde taburcu edilecekleri bildirildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, Rusya'daki Azerbaycan Büyükelçiliği personelinin de bölgede hazır bulunduğunu ve vatandaşlara gerekli desteğin sağlanması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Tüm vatandaşların Yeysk kentindeki bir otelde konakladığı ve aileleriyle iletişim halinde oldukları belirtilirken, ülkelerine dönmek isteyen ve belgelerini kaybeden vatandaşlara gerekli dönüş belgelerinin de temin edildiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Dün gece, Türkiye'den Rusya'nın Rostov-on-Don kentine tahıl yüklenmek üzere balast halinde seyreden Belize bandıralı "Natra" ve Palau bayraklı "Zirkon" adlı yük gemileri Azak Denizi'nde İHA saldırısına uğramıştı. Saldırıda gemilerde yangın çıkarken mürettebatın bir kısmı hayatını kaybetmiş, hayatta kalan denizciler ise bölgeden geçen gemiler tarafından kurtarılarak Yeysk Limanı'na ulaştırılmıştı. Gemilerde bulunan mürettebatta Azerbaycan vatandaşı denizcilerin yer aldığı bildirilmişti. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Azak Denizi'nde İHA Saldırısı: 4 Azerbaycan Vatandaşı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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