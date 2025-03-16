Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan mevzilerine bugün ikinci kez ateş açtığını duyurdu.
Ermenistan askerleri bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor. Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine bugün ikinci kez ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.35 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin, Gorus ilinin Hazinavar yerleşkesindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı bildirildi.
Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin bugün yerel saatle 09.45 sıralarında Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını kaydetmişti. - BAKÜ
Son Dakika › 3.Sayfa › Azerbaycan: Ermenistan'dan İkinci Ateş - Son Dakika
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