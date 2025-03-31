Azerbaycan, Ermenistan İHA'sını uzaklaştırdı - Son Dakika
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Azerbaycan, Ermenistan İHA'sını uzaklaştırdı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı keşif uçuşu yaparken bölgeden uzaklaştırdı.

31.03.2025 10:38
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Azerbaycan'ın mevzileri üzerinde uçan Ermenistan'a ait insansız hava aracı (İHA) Azerbaycan ordusu tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün yerel saatle 21.25 sıralarında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait İHA'nın Ermenistan'ın Gerenzur yerleşim bölgesi mevzileri karşısındaki, Azerbaycan ordusuna ait mevziler üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalıştığı bildirildi. İHA'ların Azerbaycan orduları tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, 22.30-04.35 sıralarında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait birliklerin Gorus, Basargeçer ve Çemberek ili yönündeki mevzilerinden, Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan provokasyonlarına devam ediyor

Azerbaycan Savunma bakanlığı, 29-30 Mart tarihlerinde, Ermenistan askerleri tarafından aynı bölge üzerinde İHA'larla 3 defa keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalıştığını ve ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini duyurmuştu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Azerbaycan, Ermenistan İHA'sını uzaklaştırdı - Son Dakika

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