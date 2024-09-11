Azerbaycan'dan Ermenistan'a Misilleme - Son Dakika
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Azerbaycan'dan Ermenistan'a Misilleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Olayda yaralanan asker olmazken, Azerbaycan misilleme ateşi açtı.

11.09.2024 11:51
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 10.50 sıralarında Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Haydarabad yerleşkesindeki mevzilere karşı yönde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilerden ateş açıldı. Bakanlık yetkilileri, olayda yaralanan asker olmadığını ve Ermenistan'a misilleme ateşi açıldığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı, 4 ve 5 Eylül tarihlerinde de Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını kaydetmişti. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Azerbaycan'dan Ermenistan'a Misilleme - Son Dakika

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