Azerbaycan'ın Nahçıvan iline Ermenistan askerlerinden ateş açıldı

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Nahçıvan ilindeki mevzilerine Ermenistan askerleri tarafından bir kez daha ateş açıldığını duyurdu.

Ermenistan askerleri, ateşkesi bozmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 03.20 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlikler, Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilindeki mevzilerine ateş açtı. Bakanlık, açıklamasında Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığını aktardı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün yerel saatle 18.10 sıralarında Azerbaycan mevzilerine Ermenistan tarafından ateş açıldığını açıklamıştı. - BAKÜ