Azerbaycan Ordusu Ermenistan'a ait bir İHA'yı etkisiz hale getirdi

Giresun'da öğrenci servisi devrildi: 10 öğrenci ve sürücü yaralandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 10 öğrenci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Şebinkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.