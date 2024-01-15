Azılı hırsız elindeki dövmeden yakalandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerinden güvenlik kamerası gözlerini çalan hırsız, elindeki dövmeden tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin daha önce de birçok kez aynı suça karıştığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 908. Sokak'taki bir iş yerinin güvenlik kamerası gözlerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İş yerindeki kamera görüntülerini dikkatle izleyen ekipler, hırsızlığı elinde dövme olan bir şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi. Dövme figüründen yola çıkan polis, araştırmalarını derinleştirerek şüphelinin kimliğini belirledi. Hırsızlık şüphelisi S.D., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede S.D.'nin aynı suçtan 6 kaydının olduğu ortaya çıktı.