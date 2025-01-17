Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş\'ın ifadesi ortaya çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 40 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde işlemleri sürüyor.

31 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadeleri tamamlanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 31 şüpheli çeşitli suçlardan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da, suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aktaş, ifadesinde, her ne kadar kardeşleri ve akrabaları üzerine olan firmaların fiili sahibinin kendisi olduğu iddia edilse de bu hususun doğru olmadığını savundu.Elif LPG ile Provek İlaç firmalarının kendisine ait olduğunu belirten Aktaş, Elif LPG'nin ortak olduğu Perla Denizcilik ve Güven Otoyol İşletmeleri isimli firmalar bulunduğunu, diğer firmaların ise ticaret sicilinde kime ait görünüyorsa ona ait olduğunu ifade etti. Aktaş, İldeniz Organizasyon isimli firmayı bilmediğini, sahibini de tanımadığını belirterek, söz konusu şirketin Beşiktaş Belediyesinden ihale aldığını bilmediğini öne sürdü.

"RIZA AKPOLAT İLE TANIŞIKLIĞIMIZ YOK"

Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile tapu dairesinde tanıştığını ifade eden Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı bildiğini ancak yüz yüze görüşmeleri, tanışıklıkları olmadığını, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ile de tanışıklığı bulunmadığını savundu. Şüpheli Aktaş, Esenyurt Belediyesinin yaptığı ihalelerden bilgisi olmadığını iddia ederek, "İSFALT, İETT, Beşiktaş Belediyesi, İGDAŞ gibi kurumlardan kardeşlerimin firmaları ihale almış olabilir ama ben süreçleri bilmem. Ben, Beşiktaş Belediyesinden Elif LPG adına ihaleler aldım. Kaç tane aldığımı bilmiyorum. Rıza Akpolat'a ait firmanın araçlarının kardeşlerimin firmalarına satışı hususunda bilgim yoktur. Şu an aracın benim firmamda olduğunu dahi bilmiyorum. Ben ve kardeşlerimin belediyelerden çok sayıda ihale aldığı konuşulmakta. Buna benzer başka aileler de vardır." dedi.

"TERÖR İLE ANILAN BELEDİYELERDEN İŞ ALMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Kimseden operasyon bilgisi almadığını ve kaçma durumunun söz konusu olmadığını savunan Aktaş, "Yaptığım işlerde hiçbir şekilde illegale bulaşmadım, manipülasyona bulaşmadım, basiretli bir tüccar olarak, 5 çocuk babası olarak işimi yapmaktayım. Suç örgütü iddialarını kabul etmiyorum. İşlerimi tamamen yasal zeminde yapıyorum. Geçmişte terör mağduru da olmuş bir aileden geliyorum. Dolayısıyla terör ile anılan belediyelerden iş almam mümkün değildir. Bu araştırıldığında görülecektir." ifadesini kullandı.

Aktaş, suçlamaları kabul etmeyerek, serbest bırakılmayı talep etti.