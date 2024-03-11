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Azmettirici olmakla suçlanan anne serbest bırakıldı

Kuyu cinayetinde oğlunu kaybeden anne, katilin kardeşini öldürttüğü iddiasıyla yargılandığı davada serbest bırakıldı

DENİZLİ - Denizli'de 2022 yılında iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayet zanlısının kardeşini, eski eşiyle birlikte tetikçi tutarak öldürttüğü iddiasıyla tutuklanan anne delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 9 Haziran 2022 Perşembe günü otomobille evden ayrılan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse, Mustafa Akköse tarafından öldürülüp arkadaşlarıyla birlikte 30 metrelik kuyuya atıldı. 45 saatlik çalışma sonucu İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'nin cansız bedenlerine, kaybolduktan 5 gün sonra ulaşıldı. Cesetleri attıktan sonra kuyuyu ateşe verdikleri belirlenen ve aynı zamanda Hasan Akköse'nin akrabası olan Mustafa Akköse ile birlikte suça karıştıkları tespit edilen 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 4'ü 11 Kasım 2023 yılında tutuklandı.

Katil zanlısının kardeşi öldürülmüştü

10 Ağustos 2023 Perşembe günü Aşağı Mahallede saat 07.20 sıralarında meydana gelen olayda, 2 genci öldüren ve tutuklu olan Mustafa Akköse'nin kardeşi, Kemal Akköse (25), işe gitmek için evden ayrılıp aracına bindiği sırada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Aracın içerisinde pompalı tüfekle 3 el ateş edilen Kemal Akköse, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yapılan detaylı soruşturmada ekipler, Kemal Akköse'yi tüfekle öldüren kişinin Şakir Hüsünbeyi olduğunu öğrendi. Şakir Hüsünbeyi, Kemal Akköse'yi öldürmek için 3 gün boyunca eve giriş çıkışlarını takip ettiği, cinayet için çaldığı motosikletin üzerine sahte plaka taktığı tespit edildi. Saklandığı bağ evinde yakalanan Hüsünbeyi, cinayetin kendisinin işlediğini itiraf etti.

Kuyu cinayetinde oğlunu öldüren şahsın kardeşini, borç karşılığı öldürüldü

Kuyu cinayetinde öldürülen Hasan Akköse'nin annesi ile babasının, Şakir Hüsünbeyi'nin borçlarını ödeme karşılığında kendisi ile anlaştığını iddia etmişti. Öldürülen Hasan Akköse ile İsmail Yalçın'ın da arkadaşı olduğu intikam için cinayeti işlediğini ifadesinde söylemişti. Hüsünbeyi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından saatler öncesinde "Söz intikamını alacağım kuzum" ve "Biz bize yapılanı unutmayız" şeklinde paylaşım yapan anne Aynur Kural, eski kocası Yaşar Akköse ile kardeşleri İ.A. ve B.A.'yı da gözaltına aldı. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan anne Aynur Kural ve eski kocası Yaşar Akköse tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Anne Kural serbest bırakıldı

Geçtiğimiz günlerde davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıkarılan Aynur Kural ve eski kocası Yaşar Akköse, Kemal Akköse cinayeti sanığı Şakir Hüsünbeyi ile ilgilerinin olmadığını savundu. Olay günü Yaşar Akköse ilçede olduğunu, Aynur Kural ise Denizli'de ikamet ettiği evinde bulunduğunu söyledi. Mahkemede sanıklardan anne Aynur Kural'ın 'delil yetersizliği' dolayısıyla serbest bırakılmasına, eski koca Yaşar Akköse'nin ise tutukluluğunun devamına karar verildi.