Baba, Bıçakla Saldıran Oğlunu Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Baba, Bıçakla Saldıran Oğlunu Vurdu

Geniş Video İzle

Malatya'da baba, bıçakla saldıran oğlunu tüfekle vurdu. Olayda oğul yaralandı, baba gözaltında.

15.11.2024 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bıçakla saldıran oğlunu tüfekle sırtından vurdu

MALATYA - Malatya'da, bir kişi kendine bıçakla saldıran oğlunu tüfekle sırtından vurarak yaraladı.

Olay, 20.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan MALET Konteyner kentte meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir konteynerde kalan baba C.G. ile oğlu Ö.G. arasında aile içi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ö.G. babasına bıçakla saldırırken C.G. tüfekle ateş açarak oğlunu sırtından yaralandı.

İhbar üzerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Baba C.G.'nin gözaltına alındığı olayda adreste inceleme yapan ekipler 2 adet tüfek buldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Baba, Bıçakla Saldıran Oğlunu Vurdu
Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Malatya, 3-sayfa, Yaşam, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baba, Bıçakla Saldıran Oğlunu Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:42 İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı
22:01 Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış yakındır Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır
21:22 Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış
20:48 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu
20:02 Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava
10:02 Erden Timur’dan dikkat çeken Osimhen sözleri Erden Timur'dan dikkat çeken Osimhen sözleri
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:38 Prens William, ’Filistin’e Özgürlük’ sloganlarıyla protesto edildi Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi
09:29 Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı
09:21 Ehliyette son tarih yaklaşıyor Ceza almamak için acele edin Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
09:04 Atatürk’e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi
08:32 Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu
08:02 Cem Özer’den Zeynep Bastık’ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme Cem Özer'den Zeynep Bastık'ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 00:27:05. #1.11#
SON DAKİKA: Baba, Bıçakla Saldıran Oğlunu Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.