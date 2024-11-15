Baba, Bıçakla Saldıran Oğlunu Vurdu

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Bıçakla saldıran oğlunu tüfekle sırtından vurdu

MALATYA - Malatya'da, bir kişi kendine bıçakla saldıran oğlunu tüfekle sırtından vurarak yaraladı.

Olay, 20.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan MALET Konteyner kentte meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir konteynerde kalan baba C.G. ile oğlu Ö.G. arasında aile içi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ö.G. babasına bıçakla saldırırken C.G. tüfekle ateş açarak oğlunu sırtından yaralandı.

İhbar üzerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Baba C.G.'nin gözaltına alındığı olayda adreste inceleme yapan ekipler 2 adet tüfek buldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.