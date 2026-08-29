Baba, Oğlu Tarafından Bıçaklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde oğlu tarafından kalbinden bıçaklanan baba, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Didim'e bağlı Balat Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta meydana gelen olayda eşinden boşandığı öğrenilen baba Gürler Şahin (52) annesi ile birlikte yaşayan oğlu Ş.Ş (20) ile tartıştı. Tartışma sırasında Ş.Ş, eline aldığı bıçağı babasının kalbine sapladı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gürler Şahin, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Şahin'in cenazesi Balat Mahallesi'nde toprağa verildi. Ş.Ş. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.