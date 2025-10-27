Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü
27.10.2025 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'dan Kars'a ördek avlamak için gelen baba, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu 16 yaşındaki oğlu M.A.K.'yı kazara vurdu. Göğsünden ağır yaralanan M.A.K.'yı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olayda kullanılan tüfeğe el koyuldu.

Erzurum'dan Kars'a ördek avlamak için gelen baba, kazara ördek yerine oğlunu vurdu.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum'un Oltu ilçesinden Kars'ın Selim ilçesine ördek avlamak için gelen bir grup, ördek avlamak için avlanmaya başladı. Av sırasında M.K. (53), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu oğlu M.A.K.'yı (16) kazara vurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Göğsünden ağır yaralanan M.A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından baba M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma olayda kullanılan tüfeğe de el koydu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Erzurum, 3-sayfa, Sağlık, Çocuk, Oltu, Baba, kars, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 4433875Bolu:
    Burası Türkiye... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu
20 yıllık hayal gerçek oldu Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti 20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti
MHP “Meloni yasası“ için harekete geçti Teklif önce Bahçeli’ye sunulacak MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak
7 ay sonra bir ilk İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’ne böyle getirildi 7 ay sonra bir ilk! İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'ne böyle getirildi
Bakanlıktan ülkeye girişi kısıtlanan 3 ürün grubu için yeni karar Bakanlıktan ülkeye girişi kısıtlanan 3 ürün grubu için yeni karar
Kabus bitmedi AKOM’dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

08:19
Herkes kara kara düşünüyor Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
08:09
Trump, İsrail’in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü’nde Türkler de olacak
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak
07:52
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibinden deplasmanda şov
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden deplasmanda şov
07:49
İmamoğlu’ndan “casusluk“ soruşturmasında verilen tutuklama kararına sert tepki
İmamoğlu'ndan "casusluk" soruşturmasında verilen tutuklama kararına sert tepki
07:21
Özel’den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki
Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki
22:07
Aralarında İmamoğlu da var “Casusluk“ soruşturmasında 3 isim için karar
Aralarında İmamoğlu da var! "Casusluk" soruşturmasında 3 isim için karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2025 08:32:51. #7.11#
SON DAKİKA: Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.