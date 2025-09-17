Şuhut ilçe merkezinde akşam saatlerinde iddiaya göre, B.A. ile oğlu R.A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada baba B.A., eline aldığı bıçakla oğlunu yaraladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan R.A.A., Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüpheli baba B.A.'nın gözaltına alındığı bildirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Baba-Oğul Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?