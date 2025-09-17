Baba-Oğul Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
Baba-Oğul Kavgası Kanlı Bitti

Baba-Oğul Kavgası Kanlı Bitti
17.09.2025 09:50
Afyonkarahisar'da baba, oğlunu bıçakla yaraladı. 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Şuhut ilçe merkezinde akşam saatlerinde iddiaya göre, B.A. ile oğlu R.A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada baba B.A., eline aldığı bıçakla oğlunu yaraladı.

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan R.A.A., Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BABA GÖZALTINDA

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüpheli baba B.A.'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Baba-Oğul Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika

