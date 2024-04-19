Baba ve Oğul Define Kazısı Sırasında Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde mağarada kaçak define kazısı yaptıkları esnada jeneratörden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden baba ve oğlu Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden yola çıkan Tevfik Özdemir (68), oğlu Okan Özdemir (42) ve arkadaşları İbrahim Ergün (38), define aramak için 2 gün önce Bursa'nın İznik ilçesine gitti. Gürmüzlü Mahallesi'nde kahvehanede çay içip etraftakilerle sohbet eden Tevfik ve Okan Özdemir ile İbrahim Ergün gecenin ilerleyen saatlerinde Karadere mevkiinde giderek mağarada kaçak kazı çalışması gerçekleştirdi. Tevfik ve Okan Özdemir ile İbrahim Ergün'den uzun süre haber alamayan yakınları endişe içinde durumu Mahalle Muhtarı Zeynel Çetin'e iletti. Çetin ise olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti. Daha önce bölgede kaçak kazı yapılan bölgelere yoğunlaşan ekipler, mağara girişinde Teyfik Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma iz sürme -arama köpekleri 'Meftun' ve 'Damga' ile mağara içerisinde yapılan aramada Okan Özdemirile İbrahim Ergün'ün cansız bedenlerine de ulaşıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından cenazeler mağaradan çıkarıldı.
Baba ve oğlunun cenazesi Kocaeli'nin Gölcük ilçesine getirildi
Tevfik ve Okan Özdemir ile İbrahim Ergün'ün cansız bedenleri savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba, oğul ve arkadaşları jeneratörden mağara içine sızan karbondioksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen baba ve oğlunun cenazesi Kocaeli'nin Gölcük ilçesine getirildi. Baba ve oğlunun Kavaklı Mahallesi Kavaklı Sanayi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Özdemir'in yakınları, sevenleri ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer katıldı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlun cenazeleri İhsaniye Mezarlığına defnedildi.
Öte yandan, Tevfik Özdemir'in emekli olduğu, Okan Özdemir'in ise bir dönerci dükkanında kurye olarak çalıştığı öğrenildi.
Gürmüzlü Mahallesi'ne 6 kilometre uzaklıktaki Elbeyli Mahallesi'nde, 5 yıl önce aynı tarihte yapılan kaçak kazı sırasında 1 kişi hayatını kaybettiği 6 kişi de kurtarıldığı ortaya çıkmıştı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Baba ve Oğul Define Kazısı Sırasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Kaza sonucunda olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, küçük yaştaki çocuklarını kullanarak vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyon başlattı. Dilendirilen çocuklar ailelerine teslim edildi.
Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve İlçe jandarma ekipleri tarafından hayvan hareketleri ve hayvansal ürünlerin denetimleri çerçevesinde yol kontrolleri gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'da kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı. Aranan şahıs, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.
20 yaşındaki Brezilyalı influencer Diego Kaua Oliveira Santos, canlı yayın yaparken Büyük Salto Gölü'ne düşerek boğuldu. Instagram'da 128.000'den fazla takipçisi olan Diego, canlı yayın sırasında bir gösteri çekiyordu. Arkadaşlarının kurtarma çabaları başarısız oldu ve Diego'nun ölümü şüpheli olarak kaydedildi. Diego'nun kardeşi, Instagram üzerinden hayranlarına teşekkür etti ve durumu açıkladı. Diego'nun cenazesi 18 Nisan Perşembe günü düzenlendi.
Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Paris'teki İran konsolosluğunda bir adamın intihar yeleği ile kendini patlatma tehdidinde bulunduğu bildirildi. Şahsın, patlayıcı bir kemer ve el bombasına benzeyen bir cisimle donatıldığı ve binada barikat kurduğu belirtildi. Fransız başkentinin 16. bölgesinde bulunan konsolosluk binası ve çevresi güvenlik önlemi olarak kapatıldı, halk tahliye edildi. Şehrin Metro Hattı 6 da kesintiye uğratıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?