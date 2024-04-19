Baba ve Oğul Define Kazısı Sırasında Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın İznik ilçesinde mağarada kaçak define kazısı yaptıkları esnada jeneratörden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden baba ve oğlu Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden yola çıkan Tevfik Özdemir (68), oğlu Okan Özdemir (42) ve arkadaşları İbrahim Ergün (38), define aramak için 2 gün önce Bursa'nın İznik ilçesine gitti. Gürmüzlü Mahallesi'nde kahvehanede çay içip etraftakilerle sohbet eden Tevfik ve Okan Özdemir ile İbrahim Ergün gecenin ilerleyen saatlerinde Karadere mevkiinde giderek mağarada kaçak kazı çalışması gerçekleştirdi. Tevfik ve Okan Özdemir ile İbrahim Ergün'den uzun süre haber alamayan yakınları endişe içinde durumu Mahalle Muhtarı Zeynel Çetin'e iletti. Çetin ise olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti. Daha önce bölgede kaçak kazı yapılan bölgelere yoğunlaşan ekipler, mağara girişinde Teyfik Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma iz sürme -arama köpekleri 'Meftun' ve 'Damga' ile mağara içerisinde yapılan aramada Okan Özdemirile İbrahim Ergün'ün cansız bedenlerine de ulaşıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından cenazeler mağaradan çıkarıldı.

Baba ve oğlunun cenazesi Kocaeli'nin Gölcük ilçesine getirildi

Tevfik ve Okan Özdemir ile İbrahim Ergün'ün cansız bedenleri savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba, oğul ve arkadaşları jeneratörden mağara içine sızan karbondioksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen baba ve oğlunun cenazesi Kocaeli'nin Gölcük ilçesine getirildi. Baba ve oğlunun Kavaklı Mahallesi Kavaklı Sanayi Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Özdemir'in yakınları, sevenleri ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer katıldı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlun cenazeleri İhsaniye Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, Tevfik Özdemir'in emekli olduğu, Okan Özdemir'in ise bir dönerci dükkanında kurye olarak çalıştığı öğrenildi.

Gürmüzlü Mahallesi'ne 6 kilometre uzaklıktaki Elbeyli Mahallesi'nde, 5 yıl önce aynı tarihte yapılan kaçak kazı sırasında 1 kişi hayatını kaybettiği 6 kişi de kurtarıldığı ortaya çıkmıştı. - KOCAELİ