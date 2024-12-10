Babadan şehit evladına son veda - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Babadan şehit evladına son veda

Babadan şehit evladına son veda Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün helikopter kazasında şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu bugün memleketi Rize'nin Çayeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

10.12.2024 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babadan şehit evladına son veda

Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı

RİZE - Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün helikopter kazasında şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu bugün memleketi Rize'nin Çayeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ayakta güçlükle duran şehit babası İbrahim Kalyoncu namaz öncesi oğlunun tabutunu sarılıp öperek vedalaştı.

Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, dün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü. Kazada şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun naaşı bugün Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Rize'ye gönderildi.

Kalyoncu'nun cenazesi askeri uçakla getirildiği Rize-Artvin Havalimanı'nın ardından Çayeli ilçesine getirildi. Kalyoncu için ikindi namazı öncesinde Hacıbaşı Camii önünde tören düzenlendi. Törende baba İbrahim Kalyoncu'nun ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenirken, törene Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Milletvekilleri, ailesi ve binlerce kişi katıldı. Namaz öncesi şehit babası İbrahim Kalyoncu oğlunun tabutunu sarılıp öperek oğluyla vedalaştı. İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Teğmen Ceyhun Kalyoncu Büyüktaşhane mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Helikopter, Keçiborlu, Isparta, 3-sayfa, Çayeli, Ceyhun, Teğmen, Baba, Rize, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Babadan şehit evladına son veda - Son Dakika


22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:16 Fırat’ın doğusunda köşeye sıkışan PKKYPG, İsrail’den yardım istedi Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
09:35 Suriye’de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar
09:34 Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi Yetkili isimlerden art arda açıklamalar Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Yetkili isimlerden art arda açıklamalar
09:33 Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı
09:24 Mike Tyson’a 1.6 milyon dolarlık dava açıldı Mike Tyson'a 1.6 milyon dolarlık dava açıldı
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
08:15 Münbiç’i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka Münbiç'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka
08:15 MasterChef’in kadın yarışmacıları arasında gergin anlar MasterChef'in kadın yarışmacıları arasında gergin anlar
07:59 İngiltere’de kayıplara karışan Türk profesörden haber alınamıyor İngiltere'de kayıplara karışan Türk profesörden haber alınamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 22:57:25. #1.11#
SON DAKİKA: Babadan şehit evladına son veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.