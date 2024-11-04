Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde görevli trafik ekipleri, ticari amaçlı yük ve yolcu taşıyan araçlarda trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla zorunlu hale getirilen "dijital takograf" denetimi yaptı.
Babaeski Bölge Trafik Denetleme istasyon Amirliği tarafından yapılan takograf denetimlerinde, 6 adet otobüsün araç sürücülerinin başkasına ait sürücü kartı kullandığı tespit edildi.
Usulsüz olarak sürücü kartı kullanan 6 şoförün kartlarına el konularak, gerekli işlemler başlatıldı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Babaeski'de Takograf Denetimi - Son Dakika
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