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Babasını öldüren, annesini ve kardeşini bıçaklayan şahsın ilginç kişiliği

Seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday olan zanlının Rize ve Trabzon'da direk ve duraklara içindeki ifadelerle dikkat çeken evlilik ilanları yapıştırdığı ortaya çıktı

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde babasını öldüren, annesini ve erkek kardeşini bıçakla yaralayan şahsın seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday olduğu ve Rize ve Trabzon'da direk ve duraklara içindeki ifadelerle dikkat çeken evlilik ilanları yapıştırdığı ortaya çıktı.

Rize'nin Pazar ilçesinde M.A.C.(42), bilinmeyen bir sebeple babası Sami Canca (66), annesi Emine Canca ve kardeşi Doğan Sami Canca'yı bıçaklamıştı. Ağır yaralanan baba Sami Canca ve Doğan Sami Canca Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, anne Emine Canca olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilmişti. Baba Sami Canca ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Doğan Sami Canca'nın ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilmişti. Olay sonrası kaçan M.A.C., Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Zafer Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Katil zanlısı Canca İBB için bağımsız aday olmuş

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan M.A.C.'nin 2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Pazar Belediye Başkanlığı için, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğu ortaya çıktı. 2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 52 oy alan şahsın 2019 yılında ise 578 oy alabildiği öğrenildi.

Rize ve Trabzon'da direklere evlenme ilanları yapıştırmış

M.A.C.'nin geçtiğimiz yıl da Rize ve Trabzon'da direk ve duraklara evlilik ilanları yapıştırdığı belirlendi. İlanda yer alan, "Derin devlet (Gladyo) ve cemaatlerle ilişiği olmayan, dürüst, cesur, akıllı ve ahlaki değerlere önem veren, sosyal medya bağımlılığı olmayan, alkol ve sigara alışkanlığı olmayan eş arayışım söz konusu" şeklindeki ifadeler ise dikkat çekti. Şahıs ilanda kendi özellikleri ile ilgili olarak, "Kendimi özetlemek gerekirse; siyasi adaylıklar söz konusu, yüksek lisans mezunu, sporlar eğitmeni, yaş 41, küfflarla savaş halinde" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.