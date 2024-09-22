Bacadan Çalınan Altınlar Hırsızla Bulundu - Son Dakika
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Bacadan Çalınan Altınlar Hırsızla Bulundu

Bacadan Çalınan Altınlar Hırsızla Bulundu

Samsun'da bir kişi tatildeyken bacaya sakladığı altınlarının çalındığını fark etti. Hırsız yakalandı.

22.09.2024 17:57
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Samsun'da bir kişinin tatile giderken çalınmasın diye dairenin bacasına sakladığı altınlar çalındı. Polis, hırsızı yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde yaşayan D.A. (62) tatile giderken eve hırsız girerek çalar endişesiyle 5 adet altın bilezik ve 45 gram altını apartmanın bacasına sakladı. Tatil dönüşü bacayı kontrol ettiğinde altınların çalınmış olduğunu gören D.A., polise başvurdu. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yürüttükleri çalışma sonucu hırsızlık olayının failini kısa sürede tespit etti. M.C.K. (24), çaldığı altınlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Altınlar ise polis tarafından sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bacadan Çalınan Altınlar Hırsızla Bulundu - Son Dakika

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