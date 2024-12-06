Bacağı kırılan kedi Devlet Hastanesi acile geldi, belediye sahip çıkıp tedaviye aldı
Arabanın ezmesi sonucu bacağı kırılan kedi tedavi altına alındı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bacağı kırılan kedi, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine geldi. Yaralı kedi, sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.
Olay İnegöl Devlet Hastanesi Acil Serviste meydana geldi. Sokakta aracın ezmesi üzerine bacağı kırılan sokak kedisi sürünerek İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine geldi.
Yaralı kediyi gören sağlık ekipleri İnegöl Belediyesini arayarak destek istedi. Yaralı kedi olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezi ekipleri tarafından alınarak tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bacağı Kırılan Kedi Acil Servise Geldi, Belediyeden Destek - Son Dakika
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