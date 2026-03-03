BAE'de İran Füze Saldırıları: Bir Düştü, 172 İmha Edildi - Son Dakika
BAE'de İran Füze Saldırıları: Bir Düştü, 172 İmha Edildi

03.03.2026 18:19
BAE, İran'dan gelen 172 füzeden 171'inin engellendiğini ve bir füzenin düştüğünü açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı sözcüsü, İran'dan gelen 172 füzenin engellendiğini ve 1 füzenin ülke topraklarına düştüğünü açıkladı. Sözcü, İran'a ait 812 insansız hava aracı (İHA) tespit edildiğini, bunlardan 755'inin engellendiğini, 57'sinin ise ülke topraklarına düştüğünü söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümet yetkilileri, bölgesel çatışmalar ve İran'dan gelen saldırılara ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. BAE Savunma Bakanlığı Resmi Sözcüsü Abdulnasir el-Humeydi, ülkenin hava savunma sistemlerinin ülkeye doğru fırlatılan 186 balistik füzeye angaje olduğunu ve bunlardan 172'sinin imha edilerek etkisiz hale getirildiğini, 13'ünün denize düştüğünü ve 1 füzenin ise BAE topraklarına düştüğünü açıkladı. El-Humeydi, kaydedilen sınırlı hasarın hedeflere doğrudan isabet nedeniyle değil, düşen enkazdan kaynaklandığını söyledi. El-Humeydi, ayrıca İran'a ait 812 insansız hava aracı (İHA) tespit edildiğini, bunlardan 755'inin engellendiğini ve 57'sinin ülke topraklarına düştüğünü söyledi. El-Humeydi, 8 seyir füzesinin de tespit edilerek imha edildiğini duyurdu.

El-Humeydi, "BAE, uzun menzilden kısa menzile, çeşitli hava tehditlerine yüksek etkinlikte karşı koyabilen son derece gelişmiş, çok katmanlı hava savunma sistemlerine sahiptir" ifadelerini kullanarak, ordunun güçlendirilmiş erken uyarı sistemleri ile yüksek alarm durumunda kalmaya devam ettiğini belirtti.

"İran, saldırılarını BAE'nin tutumunu dikkate almadan başlattı"

BAE Uluslararası İşbirliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Rim el-Haşimi ise, İran'ın saldırılarını "gerekçesiz" olarak nitelendirerek, saldırıların ardından meşru müdafaa haklarını saklı tuttuklarını söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Körfez'deki komşularıyla birlikte askeri çatışmayı önlemek için yoğun diplomasi yürüttüğünü da ifade eden el-Haşimi, "İran, saldırılarını BAE'nin tutumunu dikkate almadan başlattı" dedi.

El-Haşimi, ülkesinin çıkarlarını ve güvenliğini korumaya yönelik prosedürler kapsamında Tahran'daki büyükelçiliğini kapatmak ve büyükelçisini geri çağırmak da dahil olmak üzere kararlı adımlar attığını söyledi. El-Haşimi, yaşanan olayların ciddiyetine rağmen ülkesinin ulusal güvenliğe öncelik vermekle birlikte itidal temelinde dengeli kalmaya devam ettiğini ifade etti.

BAE yetkilileri, İran'ın Körfez ülkelerindeki hedeflere yönelik misilleme saldırılarına başlamasından bu yana ülkede tamamı yabancı uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bazı binalarda hasar da meydana gelmiş, ayrıca Dubai Uluslararası Havalimanı ve Abu Dabi'deki Zayed Uluslararası Havalimanı isabet almıştı. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, Savunma, İran, Son Dakika

