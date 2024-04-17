BAE'de Şiddetli Yağış: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Umman'da Can Kaybı 20'ye Yükseldi - Son Dakika
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BAE'de Şiddetli Yağış: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Umman'da Can Kaybı 20'ye Yükseldi

BAE\'de Şiddetli Yağış: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Umman\'da Can Kaybı 20\'ye Yükseldi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görülürken, aracı sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Umman'da ise can kaybı 20'ye yükseldi. BAE'de evler, yollar ve iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi. Dubai Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar devam ediyor. Umman'da ise yağışın devam etmesi nedeniyle kamu görevlileri uzaktan çalışmaya geçti ve tüm okullarda uzaktan eğitime geçildi.

17.04.2024 11:44
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görülürken, aracı sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Umman'da ise can kaybı 20'ye yükseldi.

Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) vuran şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ulusal Meteoroloji Merkezine göre son 24 saatte kayıtların tutulduğu 1949'dan bu yana en yüksek yağış miktarı görüldü. Ülkenin kuzeyinde yer alan Ras Al Khaimah Emirliği'nde 70'li yaşlarındaki bir kişi, aracının sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybetti. Sular altında kalan evler, yollar ve iş yerlerinde ise büyük hasar meydana geldi. Okullarda eğitime ara verilirken, kamu görevlileri bugün de uzaktan çalışmaya devam etti. Pazartesi gecesi etkisini arttıran sağanak yağışın bugün etkisini azaltmasıyla temizleme çalışmaları başladı.

Uçuşlarda aksamalar sürüyor

Dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki (DXB) uçuşlarda ise aksamalar devam ediyor. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, hava şartları nedeniyle yolculara zorunlu olmadıkça havalimanına gelmemeleri yönünde uyarı yapıldı. Uçuşların ertelenmeye ve diğer havalimanlarına yönlendirilmeye devam ettiği belirtildi.

Havayolu şirketi Emirates tarafından yapılan açıklamada ise olumsuz hava şartları nedeniyle Dubai kalkışlı uçuşların bugün yerel saatle 08.00'den 00.00'a kadar durdurulduğu bildirildi.

Komşu Umman'da can kaybı 20'ye yükseldi

Şiddetli yağışın etkili olduğu diğer bir körfez ülkesi Umman'da ise can kaybı 20'ye yükseldi. Yağışın devam edeceği konusunda uyarı yapılırken, kamu görevlileri uzaktan çalışmaya geçti, tüm okullarda da uzaktan eğitime geçildi. - DUBAİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa BAE'de Şiddetli Yağış: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Umman'da Can Kaybı 20'ye Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAE'de Şiddetli Yağış: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Umman'da Can Kaybı 20'ye Yükseldi - Son Dakika
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