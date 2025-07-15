Bafra\'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin püskürtülüşünün dokuzuncu yıl dönümü, Samsun'un Bafra ilçesinde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Anma programı kapsamında sabah saatlerinde Bafra Asri Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Programa Kaymakam Dr. Mustafa Altınpınar, AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftülüğü'ne bağlı imam hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Yapılan duanın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı, gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek. Akşam saatlerinde ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek olan programda, sinevizyon gösterimi ve konuşmalar yer alacak. - SAMSUN