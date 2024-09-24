Bafra'da 8,5 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Bafra'da 8,5 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

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Samsun'da 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.Y. Bafra'da polis tarafından yakalandı.

24.09.2024 14:38
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8,5 yıl hapis cezası bulunan şahıs Bafra'da yakalandı

SAMSUN - Samsun'da toplam 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, polis tarafından GBT sorgusunda yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, park halindeki bir araçta bulunan 3 kişinin şüpheli hareketleri dikkat çekti.

Yapılan GBT sorgulamasında, B.Y.isimli şahsın hırsızlık uyuşturucu madde kullanmak (2 adet), hükümlü ve tutuklunun kaçması, güveni kötüye kullanma ve bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satın almak ve bulundurmak suçlarından toplam 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Yakalanan B.Y., Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bafra\'da 8,5 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bafra'da 8,5 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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