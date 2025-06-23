Bafra\'da Motosiklet Denetimi

Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği uygulamada, kasksız motosiklet kullanan sürücüler ile ehliyetsiz sürücülere cezai işlem uygulandı. Ayrıca kuryelik yapan bazı sürücülerin motosikletlerinde bulunan, ancak ruhsata işlenmemiş taşıma aparatları ve ek donanımlar nedeniyle de cezalar kesildi.

Polis ekipleri denetimlerin devam edeceğini belirtirken, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. - SAMSUN