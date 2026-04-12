Bafra\'da TikTok\'ta Terör Propagandası Yapan İki İşçi Serbest Bırakıldı

12.04.2026 15:45
Bafra'da TikTok'ta PKK propagandası yapan iki inşaat işçisi, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde TikTok üzerinden canlı yayında terör örgütü propagandası yapınca gözaltına alınan 2 inşaat işçisi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Bafra ilçesi Yakıntaş Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir konut inşaatında çalışan 2 işçi, sosyal paylaşım sitesi TikTok üzerinden açtıkları canlı yayında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptı. Yayının sosyal medyada yayılması üzerine büyük tepki oluştu.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.S.Ş.(20) ve N.Y.(19) jandarma TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.S.Ş. ve N.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Advertisement
