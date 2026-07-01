Bafra'da Trafik Kazası: Eşini Kaybeden Adam Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Bafra'da Trafik Kazası: Eşini Kaybeden Adam Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bafra\'da Trafik Kazası: Eşini Kaybeden Adam Son Yolculuğuna Uğurlandı
01.07.2026 15:37
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Samsun Bafra'da park halindeki tıra çarpan otomobilde karı koca hayatını kaybetti. Cenaze törenine oğulları da katıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilde hayatını kaybeden karı koca, Alaçam ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeye, cezaevinde bulunan oğulları da özel izinle jandarma eşliğinde katıldı.

Kaza, dün saat 10.40 sıralarında Samsun-Sinop kara yolu Yakıntaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Bulut yönetimindeki 55 AHA 976 plakalı otomobil, Samsun'dan Bafra istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki banket dışında park halinde bulunan 16 BEK 785 plakalı çekici ile buna bağlı 16 AUE 519 plakalı yarı römorkun arka kısmına çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Bulut ağır yaralanırken, eşi Gönül Bulut olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Bulut da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Bulut ile eşi Gönül Bulut için bugün Alaçam ilçesi Yukarı Elma Mahallesi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Karı koca, kılınan namazın ardından aynı mahallede dualarla toprağa verildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Hüseyin Bulut'un epilepsi hastası olduğu, kazanın da rahatsızlığı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cenaze törenine, Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan oğulları Muhammet Bulut da alınan özel izinle jandarma eşliğinde katıldı. Muhammet Bulut'un tören alanına getirilişi sırasında jandarma ekiplerinin basın mensuplarının görüntü almasını engellemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Kısa süreli tartışmanın ardından cenaze töreni herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Samsun, Bafra, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da Trafik Kazası: Eşini Kaybeden Adam Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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