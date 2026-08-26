Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1655 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1655 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bafra\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1655 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Samsun'un Bafra ilçesinde polis, 50 yaşındaki N.E.'nin alanında 1655 kök kenevir bitkisi buldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 655 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bafra ilçesinde çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında N.E. (50) isimli şahsın üzerinde, ikametinde ve kullanımında bulunan alanda arama yapıldı. Aramalarda, boyları 30 ila 70 santimetre arasında değişen toplam bin 655 kök kenevir bitkisi elde edildi.

Olayla ilgili N.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kenevir, Samsun, Polis, Bafra, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1655 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika

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