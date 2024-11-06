Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde E.C. isimli şahsın evinde yapılan aramada 22 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Tutuklama - Son Dakika
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