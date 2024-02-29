Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ile yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Samsun\'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda E.S. isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan dolayı Bafra Adliyesine sevk edildi.

29.02.2024 14:24
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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde E.S. isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 7,32 gram metamfetamin, 1,89 gram skunk, 1 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah ve 2 adet dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmaktan Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ile yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ile yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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