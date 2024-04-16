Bağ evinde korkunç ölüm: Boşanma aşamasındaki çift intihar etti - Son Dakika
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Bağ evinde korkunç ölüm: Boşanma aşamasındaki çift intihar etti

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Antalya'nın Serik ilçesinde karı koca ormanlık alanda bulunan bağ evinde ölü bulundu. Jandarma ekipleri intihar ihtimali üzerinde duruyor. Fatih ve Nursel Yılmaz çiftinin 3 çocukları olduğu, uzun zamandır anlaşmazlık yaşadıkları ve boşanma aşamasında oldukları belirtilirken, olayın ardından çiftin cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

16.04.2024 11:57
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Bağ evinde korkunç ölüm: Boşanma aşamasındaki çift intihar etti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde karı koca ormanlık alanda bulunan bağ evinde ölü bulundu. Jandarma ekipleri intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, Serik ilçesi Alacami Mahallesi'nde akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Yılmaz ile eşi Nursel Yılmaz'ın kaldıkları bağ evinden silah sesleri duyuldu. Çevrede bulunan mahalleli ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Yılmaz çiftini kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede karı kocanın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay sonrası Fatih ve Nursel Yılmaz çiftinin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yılmaz çiftinin 3 çocukları olduğu, uzun zamandır anlaşmazlık yaşadıkları ve boşanma aşamasında oldukları belirtilirken, jandarma ekipleri intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Bağ evinde korkunç ölüm: Boşanma aşamasındaki çift intihar etti
Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağ evinde korkunç ölüm: Boşanma aşamasındaki çift intihar etti - Son Dakika

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