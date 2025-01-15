Bağcılar'da 12 Yaşındaki Kızın Cenazesi Alındı

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Bağcılar'da öldürülen 12 yaşındaki kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da taşla öldürülen 12 yaşındaki Meryem Samou cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazenin Suriye'ye götürüleceği öğrenildi.

Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta dün akşam saat 17.00 sıralarında bir eve giren kimliği belirsiz şahıs, evde bulunan çocuklara taşla saldırmıştı. Olayda 12 yaşındaki Meryem Samou hayatını kaybetmişti. Yaralanan 5 yaşındaki kardeşi Ahmad Samou ise sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kız çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda biten işlemlerin ardından Meryem Samou'nun cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Cenazenin Suriye'ye götürüleceği öğrenildi.