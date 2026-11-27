İstanbul Bağcılar'da plakasız bir motosikletteki siyah giyimli 2 şüpheli, berber dükkanının önünde duran kişilere silahla ateş açtı. Saldırıda 2 çocuk yaralanırken polis ekipleri saldırganları aramak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.40 sıralarında İstanbul Bağcılar 100. Yıl Mahallesi 2190. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakasız motosiklet üzerindeki siyah giyimli iki şüpheli şahıs, sokak üzerindeki berberin önünde duran 4 kişiye silahla birden fazla kez ateş etti. Şahıslar saldırının ardından olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda saldırıya uğrayan 16 yaşındaki E.G. sol omuz ve her iki bacağından, olayla ilgisi olmadığı öğrenilen 12 yaşındaki F.K. ise boyun bölgesinden yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı. Şüphelilerin arama çalışmaları polis ekiplerince sürdürülüyor.