Bağcılar'da Cami İmamı Okla Vuruldu - Son Dakika
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Bağcılar'da Cami İmamı Okla Vuruldu

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Bağcılar'da yaşanan olayda bir şahıs, tartıştığı cami imamını okla vurdu. İmam omzundan yaralanırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

24.07.2024 16:57
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Bağcılar'da şok eden olay... Tartıştığı cami imamını okla vurdu

Vatandaş o anları anlattı: "Galiba ava gidiyorsun dedik bize ters ters baktı, az ilerden ses geldi, bide baktıkki hoca omzundan yaralanmış"

İSTANBUL - Bağcılar'da bir şahıs, tartıştığı cami imamını okla vurdu. Omzuna saplanan okla yaralanan imam hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay Bağcılar Necattin Camii'nde yaşandı. Camide imamla tartışan bir şahıs, kısa süre sonra elinde okla geri geldi. Cami imamını okla vuran zanlı, çevredekiler tarafından yaka paça etkisiz hale getirildi. Omzundan okla yaralanan imama müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı imamı omuzundaki okla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı ise olay yerindeki esnaf tarafından yakalanarak bir depoya kapatıldı. Olay yerine gelen polis, saldırgan şahsı gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Cami İmamı Okla Vuruldu - Son Dakika

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