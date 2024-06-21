3.Sayfa

Bağcılar'da emekli polisin vurulma anı kamerada

İSTANBUL - Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden emekli polis memurunun vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da Avşin Altuntaş, 19 Haziran Çarşamba günü, gece saatlerinde

arkadaşlarıyla otomobilde oturduğu sırada, bir şahsın saldırısına uğradı. Saldırgan, silah zoruyla Altuntaş ve arkadaşlarının telefonlarını gasbetti. Şüpheli kaçtığı sırada araçtan inen Altuntaş ile saldırgan arasına çatışma çıktı. Vurulan emekli polis memuru ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan gasp anı ve polisin vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.