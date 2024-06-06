Bağcılar'da Güvenlik Görevlisine ve Köpeğe Saldıran 4 Şüpheli Tutuklandı

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Bağcılar'da bir iş yerinde gasp etmeye çalıştıkları güvenlik görevlisine ve yanındaki köpeğe taş ve sopayla saldıran 4 şüpheli tutuklandı.

Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde önceki gece 02.00 sıralarında bir iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan S.K., 4 kişi tarafından gasp edilmek istemişti. S.K. gaspçılara direnince şahıslar taş ve sopayla saldırmaya başlamıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri E.Ö., P.F., A.M. ve S.Ö. olduğunu tespit ettikleri şüphelileri gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan' tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - İSTANBUL