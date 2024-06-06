Bağcılar'da Güvenlik Görevlisine ve Köpeğe Saldıran 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bağcılar'da Güvenlik Görevlisine ve Köpeğe Saldıran 4 Şüpheli Tutuklandı

Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde bir iş yerinde çalışan güvenlik görevlisine gasp etmeye çalışan 4 şüpheli, taş ve sopayla saldırdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi ve tutuklandı.

06.06.2024 22:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da bir iş yerinde gasp etmeye çalıştıkları güvenlik görevlisine ve yanındaki köpeğe taş ve sopayla saldıran 4 şüpheli tutuklandı.

Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde önceki gece 02.00 sıralarında bir iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan S.K., 4 kişi tarafından gasp edilmek istemişti. S.K. gaspçılara direnince şahıslar taş ve sopayla saldırmaya başlamıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri E.Ö., P.F., A.M. ve S.Ö. olduğunu tespit ettikleri şüphelileri gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan' tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bağlar Mahallesi, Bağcılar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Güvenlik Görevlisine ve Köpeğe Saldıran 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:05 ABD’den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı
19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
17:38 İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı İkisi de hap içerek yaşamına son vermiş! Kız kardeşlerin 4 saat arayla ölümünde sır perdesi aralandı
16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirmişti Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
16:07 Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı Güvenlik çitini aşarak saldırdılar Kassam Tugayları İsrail karargahına sızdı! Güvenlik çitini aşarak saldırdılar
21:43 Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan’dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman’ım Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan'dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman'ım
20:59 TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi
19:31 Biden yine bildiğiniz gibi Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı Biden yine bildiğiniz gibi! Sahnede olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
19:28 Icardi ile bizzat görüşmüş Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu Icardi ile bizzat görüşmüş! Okan Buruk, ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 22:23:03. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'da Güvenlik Görevlisine ve Köpeğe Saldıran 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement