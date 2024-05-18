Bağcılar'da Husumetli Aileler Arasında Silahlı ve Sopalı Kavga - Son Dakika
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Bağcılar'da Husumetli Aileler Arasında Silahlı ve Sopalı Kavga

Bağcılar'da daha önce husumet bulunan aile bireyleri sokakta karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olay, Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

18.05.2024 11:31
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Bağcılar'da aralarında daha önce husumet bulunan aile bireyleri sokakta karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışmanın silahlı ve sopalı kavgaya dönüştüğü o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan E.Y. ve amcaoğulları C.Y., H.Y. ve M.Y. bir parkın çay ocağında karşılaştı. C.Y. amcasının oğlu E.Y.'yi dışarı çağırarak kendisinden şikayetini geri çekmesini istedi ancak, E.Y. bunu kabul etmedi. Bunun üzerine H.Y. ve M.Y. de gelerek şahsı darp etmeye başladı. Bir süre darp edilen E.Y. daha sonra olay yerinden ayrılarak evine gitti. Bir süre sonra husumetli olduğu akrabaları kalabalık bir şekilde E.Y.'nin evinin önüne geldi ve küfürler etmeye başladı. E.Y.'nin ailesinin de olaya karışmasıyla taraflar arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Araya giren mahalle sakinleri tarafından güçlükle ayrılan gruplar daha sonra birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşanan kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Husumetli Aileler Arasında Silahlı ve Sopalı Kavga - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da Husumetli Aileler Arasında Silahlı ve Sopalı Kavga - Son Dakika
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