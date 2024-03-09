Bağcılar'da silahlı 2 şahıs, bir iş yerine girerek kasada bulunan 10 bin lirayı poşete doldurup olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken şahıslar çok geçmeden polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, 5 Mart günü akşam saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işyerini kapatmak üzere olan iki çalışan kasa sayımı yaptığı esnada içeriye silahlı 2 şahıs girdi. Şahıslardan 1'i çalışanlara silah doğrulturken diğeri ise kasadaki paraları poşete doldurdu. 10 bin lirayı poşete dolduran şahıslar daha sonra işyerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kameralarından kimlik bilgileri tespit edilen Hasan Ali D. ve Eyüp A. isimli şahıslar Şişli'de bulunan ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 bin TL para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Gasp Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bağcılar'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 10 Bin TL Çalındı - Son Dakika
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 kişi yakalandı. Talas İlçesi'nde yapılan bir araç kontrolünde ise ruhsatsız bir tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yapılan şok uygulamalar sonucunda 13 tabanca, 6 tüfek, 3 kuru sıkı tabanca ve 7 kesici-delici alet olmak üzere toplam 27 silah, 13 şarjör, 119 fişek, 101 sentetik ecza maddesi, 5,3 gram metamfetamin ve 1 gram esrar ile 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanan 7 MOSSAD ajanının ifadeleri ortaya çıktı. MOSSAD ile irtibatlı özel dedektif Hamza Turhan Ayberk'in MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf ettiği belirtildi. Ayberk'in derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD'a ilettiği ifade edildi. Operasyon kapsamında Ayberk'in kurduğu ekipteki diğer casuslar da itirafta bulundu ve birlikte gerçekleştirdikleri takip, gözetleme ve tehdit videoları çekme faaliyetlerini kabul ettiler.
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine yapılan üst aramasında, O.Y. isimli şahıstan ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Şahsa '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem yapıldı.
Malatya'da Yeşilyurt ve Hekimhan ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. Kazaların detayları haberde yer alıyor.
Kadıköy'de bir taksi sürücüsünü bıçakla yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma yürüttü ve şüphelilerin taksiye müşteri olarak binmek istedikleri, ancak sürücünün lastiğinin inik olması nedeniyle yolcu alamayacağını söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını belirledi. Tartışmanın ardından bir şüpheli taksi sürücüsünü bıçakla her iki kolundan yaraladı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir evden döviz, banka çekleri, tabanca ve ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık zanlısı Y.K. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, otomobilinin kontrolünü kaybederek ağaca çarptı ve ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Küçükçekmece'de yüzleri cerrahi maskeli ve silahlı 2 şüpheli, bir kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın çalarak kaçtı. Şahısların kaçarken etrafa rastgele ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
İYİ Parti Bodrum Başkan Adayı Raşit Emir Süer, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı Bodrum Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın elini sıkmadı. Gergin dakikaların yaşandığı olayda Süer, Aras'ı verdiği sözleri tutmamakla suçlarken, Aras ise provokasyona gelmeyeceğini ifade etti.
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