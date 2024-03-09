Bağcılar'da iş yerini soyan silahlı şahıslar kamerada
İSTANBUL - Bağcılar'da silahlı 2 şahıs, bir iş yerine girerek kasada bulunan 10 bin lirayı poşete doldurup olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken şahıslar çok geçmeden polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, 5 Mart günü akşam saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işyerini kapatmak üzere olan iki çalışan kasa sayımı yaptığı esnada içeriye silahlı 2 şahıs girdi. Şahıslardan 1'i çalışanlara silah doğrulturken diğeri ise kasadaki paraları poşete doldurdu. 10 bin lirayı poşete dolduran şahıslar daha sonra işyerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kameralarından kimlik bilgileri tespit edilen Hasan Ali D. ve Eyüp A. isimli şahıslar Şişli'de bulunan ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 bin TL para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Gasp Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.
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