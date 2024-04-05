Bağcılar'da kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bağcılar'da kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki adam, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayda kamyonun altında kalan adam, hareket halindeki araçla birlikte sürüklendi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon şoförü gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.04.2024 19:05  Güncelleme: 19:08
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Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İSTANBUL - Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki adam, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi, Osmangazi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Temiz'e (83), Emre S.'nin kullandığı 34 FJ 0649 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan adam hareket halindeki araçla birlikte sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde, 83 yaşındaki Muzaffer Temiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Temiz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri daha sonra kamyonun şoförü Emre S'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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