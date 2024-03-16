Bağcılar\'da motosiklet hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandı

Bağcılar'da çaldıkları motosikletle, farklı ilçelerde yürüyen şahısların ellerinden cep telefonlarını gasp eden 2 şüpheli yakalandı. Hırsızların motosikleti ve cep telefonunu çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde 6 Mart tarihinde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kapüşonlu 2 şüphelinin mahallede keşif yaptıkları ardından park halindeki motosikleti gözüne kestirdikleri belirlendi. Şüphelilerin kesme makasıyla zincirlerini kestikleri motosikleti çalıp olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. Devam eden çalışmalarda, 2 şüphelinin Fatih ve Demirkapı Mahallelerinde yaya şahısların yanına yaklaşarak ellerindeki cep telefonları çaldıkları ve yine olay yerinden motosiklet ile uzaklaştıkları belirlendi. Çalıntı motosikletin aktif olan GPS sisteminden Demirkapı Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, motosikleti ele geçirdi.
Güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, görüntülerden şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Şüpheli T.Ş. ve A.Ç., 9 Mart tarihinde Yavuzselim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin emniyetteki sorgulamasında 19 Şubat ve 25 Şubat tarihleri arasında Yavuzselim, Yenimahalle ve Kirazlı Mahallelerinde meydana gelen 3 adet motosiklet hırsızlığının şüphelisi olduğu belirlendi. Çaldıkları motosikletleri kapalı otoparkta sakladıklarını tespit eden ekipler, motosikletleri plakasız halde ele geçirdi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hırsızlık anları kamerada
Öte yandan, şüphelilerin motosikleti ve yayanın elinden cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların motosikleti çalarak uzaklaştıkları, yaya şahsa yaklaşarak elindeki cep telefonunu gasp ettikleri ve motosikletle kapalı otoparka girdikleri görülüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bağcılar'da motosiklet hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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