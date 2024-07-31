Bağcılar'da Polis Memuru Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bağcılar'da Polis Memuru Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Bağcılar'da mesai bitimi evine motosikleti ile dönerken başka bir motosiklet ile çarpışan polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza sonrası polis memurunun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza yerindeki inceleme çalışmaları sürüyor.

31.07.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da mesai bitimi evine motosikleti ile dönerken başka bir motosiklet ile çarpışan polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 10: 00 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Tem otoyolu İSTOÇ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru mesaisi bittikten sonra motosikletiyle evine doğru yola çıktı. Seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı yönde seyreden başka bir motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu polis memurunun kontrolündeki motosiklet yola savruldu.

Polis memuru hayatını kaybetti

Kaza sonrası ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede polis memuru hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonrası polis memurunun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer motosikletin sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza yerindeki inceleme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Motosiklet, İnceleme, Bağcılar, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Polis Memuru Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 13:21:36. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'da Polis Memuru Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement