Bağcılar'da Sahte Döviz Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bağcılar'da Sahte Döviz Operasyonu

Bağcılar\'da Sahte Döviz Operasyonu

Polis, Bağcılar'daki bir otelde düzenlediği operasyonda 25 bin sahte dolar ve 58 bin euro ele geçirdi.

02.12.2024 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bağcılar'da bir otele sahte döviz operasyonu düzenleyen polis ekipleri toplam 25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte euro banknot ele geçirdi.

Bağcılar'da sahte döviz operasyonu

Bağcılar da bulunan bir otele polis ekipleri sahte döviz olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri 29.11.2024 günü operasyon düzenledi. Operasyonda, 50'lik 25 bin sahte dolar, 50'lik 33.000 sahte euro, 100 lük 25 bin sahte euro ele geçirildi. Toplamda 25 bin sahte dolara ve 58 bin sahte euro banknot ele geçirdi. 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Operasyon, istanbul, Bağcılar, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Polis, Döviz, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Sahte Döviz Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:20 Irak’taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye’ye girdi Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi
10:13 Esad’ın Erdoğan’ın uzattığı eli tutması an meselesi Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi
10:10 MİT’ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat’a operasyon Terör örgütü PKK’nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
16:10 TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak
16:00 Trabzonspor’dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler Trabzonspor'dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 11:21:17. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'da Sahte Döviz Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.