Bağcılar'da Tadilat Sırasında Çıkan Yangın Sonucu Çatıda Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika
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Bağcılar'da Tadilat Sırasında Çıkan Yangın Sonucu Çatıda Maddi Hasar Meydana Geldi

Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında mahsur kalan 2 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.

19.06.2024 15:13
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Bağcılar'da 3 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi 1800 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatı kısmında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıya yayılırken, dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Yangın esnasında çatıda mahsur kalan 2 kişi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası can kaybı ve yaralanma olmazken, çatıda maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Tadilat Sırasında Çıkan Yangın Sonucu Çatıda Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da Tadilat Sırasında Çıkan Yangın Sonucu Çatıda Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika
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