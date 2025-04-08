Bağcılar'da tartıştığı imamı okla vuran saldırgan: İbadetimi engellemeye çalıştığı için şikayetçiyim - Son Dakika
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Bağcılar'da tartıştığı imamı okla vuran saldırgan: İbadetimi engellemeye çalıştığı için şikayetçiyim

Bağcılar'da bir cami imamını okla yaralayan Muhammet Fatih Gündoğdu'nun yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Gündoğdu, ifadesinde bazı tanıkların kendisine saldırmaya çalıştığını ve imamın ibadetini engellemeye çalıştığı için şikayetçi olduğunu belirtti. Olayın tanıklarından Faruk Güler, sanığın imama 'bu kapriliyi niye aldın. Kapri tarzı şort giyen adam namaz kılamaz' dediğini aktardı. Duruşma 16 Haziran'a ertelendi.

08.04.2025 15:55
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BAĞCILAR'DA tartıştığı cami imamı Dursun Kuru'yu okla yaralayan sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Sanık Gündoğdu ifadesinde, "Bazı tanıklar bana saldırmaya çalıştı. Onlardan ve ibadetimi engellemeye çalıştığı için imamdan şikayetçiyim" dedi. Duruşma 16 Haziran'a ertelendi.

Bağcılar, Merkez Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Necati Camii'nde 24 Temmuz 2024'te meydana gelen olayda cami imamı Dursun Kuru'yu okla yaralayan sanık Muhammet Fatih Gündoğdu'nun 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davanın 2'nci duruşması görüldü. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Muhammet Fatih Gündoğdu, taraf avukatları ve olayın tanıklarından Faruk Güler katıldı. Mahkeme heyeti, imam Dursun Kuru'ya atılan okun hayati tehlikeye neden olabilecek boyutta olduğuna ilişkin raporun dosyaya eklendiğini belirtti.

'BENİ ŞEHİT EDİN' DİYE BAĞIRDI

Duruşmada ifade veren tanık Faruk Güler ifadesinde, "Ben, yemek için dükkana gitmiştim. Öğlen ezanı okundu, namaz kılmak için camiye gidiyordum. Camiye girerken kapri giymiş birisi caminin girişinde namaz kılıyordu. Ben de içeriye girdim. O anda sesler geldi. Sanık, imama 'bu kapriliyi niye aldın. Kapri tarzı şort giyen adam namaz kılamaz' dedi. Hoca da 'rahatsız, aklı dengesi yerinde değil. Bunu camiden kovamam' dedi ve bunun üzerine münakaşaya girdiler. Sanık, 'aldığınız para haram. Siz böylesiniz, böyle imam olmaz' dedi. Daha sonra olay sakinleşti, hoca gelip namaz kıldırdı. Namaz sonrası çıkıp imama 'hocam isterseniz polisi arayın' dedim. Sonra yemeğe çıktım arkamdan 'hocayı vurdular' diye ses geldi. Hoca hastaneye kaldırdı. Sanıkta 'beni şehit edin beni öldürün' diye bağırdı" diye konuştu.

'BANA SALDIRMAYA ÇALIŞTILAR'

Sanık Muhammed Fatih Gündoğdu, "Ben orada öyle bir şey demedim, deniz şortu giyiyordu o adam. Bazı tanıklar bana saldırmaya çalıştı. Onlardan ve ibadetimi engellemeye çalıştığı için imamdan şikayetçiyim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da tartıştığı imamı okla vuran saldırgan: İbadetimi engellemeye çalıştığı için şikayetçiyim - Son Dakika

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