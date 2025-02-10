Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın

Geniş Video İzle

Bağcılar'daki tekstil atölyesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı.

10.02.2025 07:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL - Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, saat 05.30 sıralarında Bağcılar Halkalı Caddesi 2610. Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten başlayan yangın, tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası atölye alevlere tamamen teslim oldu ve atölyenin bulunduğu binanın dış cephesi de hasar aldı. Yanan atölyenin sahibi baba-oğul yoğun dumandan etkilendi. İş yeri sahibi baba tedbiren hastaneye kaldırılırken oğluna olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Bağcılar, Olaylar, Ekonomi, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:49 AKOM saat verdi: İstanbul’da bu kez göz gözü görmeyecek AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek
10:35 Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak
09:36 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
02:46 Trump Gazze planını bir adım öteye taşıdı: Burayı büyük bir emlak alanı olarak düşünün Trump Gazze planını bir adım öteye taşıdı: Burayı büyük bir emlak alanı olarak düşünün
16:45 Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti
16:38 Sebastian Szymanski, aylar sonra attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti Sebastian Szymanski, aylar sonra attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti
16:31 Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü
16:27 İranlı komutanlardan Hamaney’e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın
16:24 Fenerbahçe’de Mourinho’nun elini kolunu bağlayan sakatlık Fenerbahçe'de Mourinho'nun elini kolunu bağlayan sakatlık
15:50 Kasımpaşa, Çaykur Rizespor’u 3-2 yendi Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi
15:42 Kadıköy Sahili’nde erkek cesedi Sarıyer’de kaybolan kardeşlerden biriyle kıyafetleri aynı Kadıköy Sahili'nde erkek cesedi! Sarıyer'de kaybolan kardeşlerden biriyle kıyafetleri aynı
15:42 Tuncer Bakırhan: Öcalan’ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak Tuncer Bakırhan: Öcalan'ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 11:51:57. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.