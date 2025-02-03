Bağcılar\'da Ticari Araç Yangını

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İstanbul Avrupa Otoyolu Bağcılar mevkiinde seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, saat 22.40 sıralarında Avrupa Otoyolu Bağcılar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine giden Ramazan Yayla kontrolündeki 34 FKM 17 plakalı hafif ticari aracın motoru yanmaya başladı. Aracı emniyet şeridine çeken Yayla ve eşi araçtan çıkarken, alevler kısa sürede büyüdü. Yangın sebebiyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Yanan araç alev topuna dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamaların meydana geldiği araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL