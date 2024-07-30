Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs tutuklandı

Bağcılar'da meydana gelen bir olayda, bir sürücü trafikte tartıştığı başka bir sürücüyü darp etti. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından diğer aracı kullanan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

30.07.2024 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar'da 27 Temmuz günü meydana gelen olayda, bir sürücü trafikte tartıştığı bir başka sürücüyü darp etmişti. Olaya ilişkin ifadesi alınan O.K., olay günü akşam saatlerinde araç ile seyir halindeyken Demirkapı Mahallesi 1709. Sokak içerisine döndüğünü söyleyerek, "Bir araç yol ortasında duruyordu. İçerisinde bir erkek bir de bayan şahıs vardı. Ben geçmek için kornaya bastım. Araç içerisinde olan erkek şahıs bana 'hayırdır lan' dedi. Aramızda sözlü tartışma yaşadık. Şahıs arabadan indi kadına 'bıçağı ver öldüreceğim' dedi. Şahıs bana karşı küfür etti fakat şu an hatırlamıyorum. Ben araç kapısı açılmadığı için aracı biraz öne alarak araçtan indim. Şahsın yanına geldiğimde ayağım kayarak yere düştüm. Şahıs benim yüzüme tekme attı, o esnada bayılmışım. Gözümü açtığımda ambulans içerisindeydim. Benim bu olayda kaşım yarıldı, burnumda kırık oluştu, çenemde yarılma oluştu, 3 dişimde kırık var. Beni darp eden, tehdit eden, ve hakaret eden araç sürücüsünden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diğer aracı kullandığı tespit edilen E.C. isimli şahıs Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak Bakırköy Adliyesi'ne gönderilen şüpheli E.C. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. E.C. 'kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar, Trafik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi
21:50 Kanarya’dan müthiş bir geri dönüş daha Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano’yu 2-1 yendi Kanarya'dan müthiş bir geri dönüş daha! Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi
20:52 İsrail’in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
19:38 3 ilde orman yangını alarmı Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi 3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi
22:27 Jose Mourinho’dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil Jose Mourinho'dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil
21:27 Elazığ’da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var Elazığ'da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var
20:34 Türkeş’in “Gangster“ sözlerine MHP’den “Mason“ yanıtı Türkeş'in "Gangster" sözlerine MHP'den "Mason" yanıtı
19:31 Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
17:32 İzmir’de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İzmir'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı
16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 23:30:43. #1.11#
SON DAKİKA: Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement