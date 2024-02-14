Bağcılar\'da Umre Dolandırıcılığı Şüphelisi Yakalandı

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Bağcılar'da seyahat acentesi adı altında internet üzerinden umre ziyareti vaadiyle ilan vererek vatandaşları dolandıran şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ziyaret, için mağdur şahısları 2 bin 700 dolar, ortaklık vaadiyle ise bir kişiyi de 21 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.

Bağcılar'da dolandırıcılık ihbarları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde; bir şahsın seyahat acentesi adı altında internet üzerinden umre ziyareti vaadiyle ilan verdiği belirlendi. Umre ziyaretini gerçekleştirmek isteyen mağdur şahıslardan toplamda 2 bin 700 dolar para aldığı ancak mağdur şahısların umre ziyaretini gerçekleştirmedikleri, bir şahsı da ortaklık vaadi ile 21 Milyon 208 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Şüpheli şahsın tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda kimlik bilgileri tespit edilen H.K.(29) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL