Bağcılar\'da Yangın Paniği

Bağcılar'daki İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde bulunan iki katlı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında İstanbul Bağcılar İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde bulunan 2 katlı oyuncak mağazası olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL